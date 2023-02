Miasma Chronicles, 17 minuti di gameplay pre-alpha

505 Games ha appena pubblicato un trailer in cui è possibile ammirare 17 minuti di gameplay tratto dalla versione pre-alpha di Miasma Chronicles. Ecco il trailer:









Realizzato da The Bearded Ladies, i creatori di Mutant Year Zero: Road to Eden, Miasma Chronicles è un’avventura tattica il cui gameplay prevede un mix di esplorazione in tempo reale e combattimento tattico a turni con elementi da GDR. Stando alla pagina ufficiale di Steam del gioco, dovremo imbarcarci in una ricerca attraverso una terra desolata post-apocalittica dilaniata da una forza selvaggia conosciuta semplicemente come “Miasma”.

Il gioco vedrà la luce nel corso del 2023 su PC via Steam ed Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X|S.