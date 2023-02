2K e Marvel Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer per Marvel’s Midnight Suns relativo il secondo DLC “Redemption”, il quale vede il simbionte Venom nei panni del protagonista. Ecco il trailer “Redemption”:









Disponibile per l’acquisto come contenuto standalone o come parte del Season Pass di Marvel’s Midnight Suns (incluso nella Legendary Edition), il DLC Redemption includerà tre nuove missioni che proseguono lungo il solco tracciato dal primo DLC e arriverà il 23 febbraio. Fan del simbionte, segnatevi la data: è questo il giorno in cui Venom si unirà ai Midnight Suns come eroe reclutabile, per rimediare ai torti commessi sotto l’influenza demoniaca di Lilith.

Nonostante la buona accoglienza della critica, come dimostra la nostra recensione, Marvel’s Midnight Suns non è stato esattamente un successo in termini di vendite, ma non è ancora detta l’ultima parola e il supporto post lancio lo conferma.