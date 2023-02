For The King II: ecco il trailer Resistance

Curve Games e IronOak Games hanno pubblicato un nuovo trailer di For The King II, il seguito di For The King, un divertente GDR strategico con elementi roguelite. Ecco il trailer intitolato Resistance:









Nel nuovo trailer Resistance possiamo ammirare diverse novità come:

Landboats: per la prima volta, potremo viaggiare insieme nell’overworld all’interno di questi veicoli.

Mercenari e animali domestici: novità assoluta della serie, saremo in grado di reclutare personaggi e animali che si uniranno al nostro gruppo e combatteranno con noi.

Scourges: il ritorno del sistema Scourge da For The King, con il trailer che introduce un “Hangman” di nuova concezione con tanto di nuovo stile artistico.

Ricordiamo che For The King II verrà pubblicato su PC via Steam nel corso del 2023. A maggior ragione dopo aver visto il nuovo trailer Resistance, il consiglio è di tenerlo sotto controllo.