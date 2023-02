Redfall, l'open world trailer in italiano

Dopo la conferma del supporto a mouse e tastiera su console, il promettente Redfall di Arkane Austin e Bethesda è tornato a mostrarsi durante l’IGN Fan Fest tenutosi questo weekend, ma quello che vi proponiamo oggi è l’Open World trailer in italiano:









La descrizione del trailer ufficiale “Il mondo di Redfall” dice che il mondo di gioco è ambientato in quella che un tempo era un’isola graziosa, soleggiata e pittoresca, ma le cose hanno preso una brutta piega. Invasa da vampiri assetati di sangue che hanno gettato la cittadina nell’oscurità eclissando il sole, Redfall si è trasformata in un inferno. I vampiri hanno allontanato il mare dalla costa e reso impossibile raggiungere l’isola. Mentre l’isola di Redfall sprofonda nel caos, i suoi abitanti (quelli che sono sopravvissuti) non hanno altra scelta che combattere la minaccia dei succhiasangue.

Ricordiamo che Redfall uscirà in esclusiva per Xbox Series X|S e PC il 2 maggio 2023 e che sarà disponibile sul Game Pass al day one.