Solium Infernum torna a mostrarsi in un primo trailer di gameplay

In questa rivisitazione dell’opera originale ci troveremo a lottare per il trono dell’oscurità. Comandando un esercito infernale dovremo padroneggiare le cinque sfere del male per colpire alle spalle, vincere in astuzia e dominare i nemici. Il gioco presenterà vari scenari da affrontare in solitaria, ma sarà disponibile anche una modalità multiplayer con supporto fino a un massimo di sei giocatori.

Solium Infernum sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso dell’anno.