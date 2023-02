Tiny Troopers: Global Ops, data di uscita annunciata

L’editore Wired Productions ed Epiphany Games hanno appena annunciato che Tiny Troopers: Global Ops verrà pubblicato il 9 marzo 2023.

In arrivo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X |S, Xbox One e Nintendo Switch, questo twin-stick shooter con visuale dall’alto ci darà modo di gettarci in un’azione cooperativa cross-play nonché nella più grande operazione dei Troopers mai vista. Inoltre, Wired e Black Razor Records hanno anticipato la rivelazione di un singolo musicale di beneficenza in collaborazione con War Child, dell’artista Ivar & The Horde, in uscita a breve. Ecco il trailer:









Come si evince dal trailer, l’azione in Tiny Troopers: Global Ops sarà esplosiva nel vero senso del termine. Il gioco prevede un arsenale di armi tra cui mitragliatrici, lanciafiamme e lanciarazzi, ma anche combattimenti veicolari. Inoltre sarà presente una campagna con oltre 40 missioni ambientate in tutti gli angoli del globo da affrontare in single player o in compagnia di altri giocatori grazie alla co-op locale/online cross-play.

Tiny Troopers: Global Ops uscirà il 9 marzo su PC (Steam), Xbox Series X|S, PS5 e Switch, mentre su PS4 e PC (Epic Games Store/GOG) arriverà in un secondo momento.