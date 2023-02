La lotta contro gli Aracnidi ammirata nel film Starship Troopers del 1997 viene trascinata di peso dal grande schermo ai nostri monitor da Offworld Industries. L’occasione è il trailer di reclutamento della United Citizen Federation, il quale ci comunica che la versione Accesso Anticipato di questo FPS cooperativo a squadre per 12 giocatori ispirato alla celebre pellicola arriverà su PC nel 2023 via Steam.

Starship Troopers: Extermination ci sbatterà in prima linea in un assalto a tutto campo contro la minaccia degli Aracnidi. Come soldati nella Deep Space Vanguard, un gruppo di forze speciali d’élite all’interno della fanteria mobile, il nostro compito sarà calpestare un po’ di insetti sulla superficie ostile del pianeta Valaka.

Ecco il trailer:









Ecco invece le caratteristiche principali di Starship Troopers: Extermination:

Gameplay co-op : 12 giocatori potranno unirsi in squadre di quattro per difendere la propria base, completare obiettivi, raccogliere risorse e cercare di uccidere il maggior numero di insetti.

: 12 giocatori potranno unirsi in squadre di quattro per difendere la propria base, completare obiettivi, raccogliere risorse e cercare di uccidere il maggior numero di insetti. Tre classi giocabili : scegli tra le classi Assalto, Supporto e Difesa per adattarsi al meglio al tuo stile di gioco e supportare il resto della tua squadra.

: scegli tra le classi Assalto, Supporto e Difesa per adattarsi al meglio al tuo stile di gioco e supportare il resto della tua squadra. Costruzione e fortificazione delle difese: Costruisci muri, torri, stazioni di munizioni e altro usando le risorse acquisite dalle raffinerie planetarie.

Costruisci muri, torri, stazioni di munizioni e altro usando le risorse acquisite dalle raffinerie planetarie. Sistema di progressione di classe : sblocca nuove armi, equipaggiamento e vantaggi per ogni classe per diventare un combattente d’élite nell’Avanguardia dello spazio profondo.

: sblocca nuove armi, equipaggiamento e vantaggi per ogni classe per diventare un combattente d’élite nell’Avanguardia dello spazio profondo. 5 tipi di insetti unici : al lancio dell’accesso anticipato, incontra i bug nemici Drone, Guerriero, Artigliere, Granatiere al plasma e Tiger Elite durante le missioni.

: al lancio dell’accesso anticipato, incontra i bug nemici Drone, Guerriero, Artigliere, Granatiere al plasma e Tiger Elite durante le missioni. Aumento dei livelli di infestazione: L’aumento dei livelli di minaccia degli insetti durante le missioni porta nemici più grandi e più pericolosi nel combattimento.

L’aumento dei livelli di minaccia degli insetti durante le missioni porta nemici più grandi e più pericolosi nel combattimento. Battaglie su larga scala : un’enorme mappa con cinque zone uniche e combattimenti basati su sciami con centinaia di insetti nemici sullo schermo danno la sensazione di una travolgente guerra planetaria.

: un’enorme mappa con cinque zone uniche e combattimenti basati su sciami con centinaia di insetti nemici sullo schermo danno la sensazione di una travolgente guerra planetaria. Ground War : riconquista basi e raffinerie, distruggi alveari e completa una serie di obiettivi secondari per strappare il controllo della mappa alla minaccia degli insetti.

: riconquista basi e raffinerie, distruggi alveari e completa una serie di obiettivi secondari per strappare il controllo della mappa alla minaccia degli insetti. Sistema ping: un sistema di ping offrirà un modo rapido e semplice per richiamare l’attenzione dei compagni sui punti di interesse, sugli obiettivi e sulle minacce più pericolose.