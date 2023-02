Il nuovo State of Play di Sony è confermato

Voci e rumors circolavano da un po’, ma adesso un tweet ha confermato ufficialmente che, giovedì 23 febbraio alle ore 22, sui canali ufficiali Twitch e YouTube si terrà il tanto atteso State of Play di Sony.

Direttamente da PlayStation.Blog, emerge che “State of Play torna con il primo evento del 2023. Preparatevi a scoprire alcuni dei giochi più attesi dei nostri partner terzi e a dare uno sguardo in anteprima a cinque giochi per PlayStation VR2 che arriveranno nel corso dell’anno. Poi mettetevi comodi e godetevi più di 15 minuti di nuovi aggiornamenti e dettagli sul gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, il prossimo titolo firmato Rocksteady Studios”.