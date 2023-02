Leonardo Interactive ha appena annunciato che Daymare: 1994 Sandcastle, prequel di Daymare: 1998 (vi siete persi la nostra recensione del primo capitolo? Nessun problema, eccola) , sarà disponibile a partire dal mese di maggio 2023 su PC via Steam/GOG e console. Daymare 1994: Sandcastle è un survival horror story driven in terza persona sviluppato dal team italiano Invader Studios, con sede nelle vicinanze di Roma. Ecco un trailer tratto dallo Steam Next Fest di febbraio 2022:









In Daymare 1994: Sandcastle vestiremo i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search), con l’obiettivo di entrare nel più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti d’America. Nel buio dei abbandonati e intricati sotterranei della struttura qualcosa di letale è pronto a scatenarsi. Il gioco punta forte sulla tensione, è evidente, tant’è vero che Daymare: 1994 Sandcastle nasce da un mix di nemici feroci, meccaniche di gioco d’azione hardcore, enigmi ambientali, colonna sonora coinvolgente, libertà di esplorazione e abbondanti dosi di horror.

Leonardo Caltagirone, Fondatore di Leonardo Interactive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter annunciare l’arrivo sugli store online e fisici di un titolo così importante e atteso come Daymare: 1994 Sandcastle, un progetto internazionale dal cuore 100% italiano. Il lavoro quotidiano fianco a fianco con uno team di sviluppo come Invader Studios ha permesso la realizzazione di un titolo che siamo certi scalderà il cuore degli appassionati del genere survival horror”

Gli fa eco Alessandro De Bianchi, Head of Studio di Invader Studios e Game Director di Daymare: 1994 Sandcastle:“Dopo anni di intenso lavoro, siamo davvero orgogliosi di poter annunciare la data di uscita di Daymare: 1994 Sandcastle. Questo secondo capitolo della saga di Daymare, incarna tutta la dedizione di invader Studios nell’offrire ai giocatori un’esperienza di gioco coinvolgente e terrificante. Abbiamo investito risorse significative ed utilizzato le più avanzate tecnologie disponibili per creare un gioco che, pur ispirandosi ai grandi successi della ‘golden age’ degli anni ’90, rappresenta al contempo una proposta moderna ed innovativa per gli appassionati del genere horror. Tutto ciò è stato possibile grazie anche al supporto del nostro publisher, Leonardo Interactive, che ha sposato fin da subito la nostra vision e promosso una sinergia tutta italiana decisa nell’accrescere e consolidare la nostra industria a livello internazionale. Confidiamo nel fatto che i fan apprezzeranno il nostro lavoro.”