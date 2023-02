Saldi ed eventi Steam, ecco tutte le date del 2023

Cosa c’è di meglio che accedere a Steam un giorno come tanti e scoprire che ci sono i saldi? Facile: sapere con precisione chirurgica e largo anticipo le date degli sconti per farsi trovare pronti. Detto fatto, dunque: ecco tutte le date dei saldi di Steam e dei vari festival in programma per il 2023.

Festival del mistero: dal 20 al 27 febbraio

Festival dei rompicapo: dal 24 aprile al 1° maggio

Saldi primaverili: dal 16 al 23 marzo (saldi stagionali principali)

Festival degli sport: dal 15 al 22 maggio

Next Fest: dal 19 al 26 giugno

Saldi estivi: dal 29 giugno al 13 luglio (saldi stagionali principali)

Festival dei giochi stealth: dal 24 al 31 luglio

Festival dei racconti visivi: dal 7 al 14 agosto

Festival della strategia: dal 28 agosto al 4 settembre

Festival degli Shoot ‘em up: dal 25 settembre al 2 ottobre

Next Fest: dal 9 al 16 ottobre

Ritorno del Festival Steam Scream di Halloween: dal 26 ottobre al 2 novembre (ulteriori dettagli a breve)

Saldi autunnali: dal 21 al 28 novembre (saldi stagionali principali)

Saldi invernali: dal 21 dicembre al 4 gennaio 2024 (saldi stagionali principali)

Vi rammentiamo che attualmente è in corso il Festival del mistero. Se siete alla ricerca di qualche titolo che sappia catturarvi, vi consigliamo senza indugio The Case of the Golden Idol (recensione), Return of the Obra Dinn, What Remains of Edith Finch (recensione), Norco e Pentiment (recensione).