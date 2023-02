Come di consueto, sono stati resi noti i giochi che prossimamente abbandoneranno il catalogo del servizio PS Plus in versione Extra e Premium. Ecco l’elenco dei nove titoli che presto saluteranno:

WWE 2K22 (13 marzo)

Monster Energy Supercross – The Official Video game 5

Victor Vran Overkill Edition

A Velocibox Ultimate Bundle

The Vanishing of Ethan Carter

Override 2: Super Mech League

Ghost of a Tale

Dungeons 2

Danger Zone

Tranne per WWE 2K22, il quale lascerà il giorno prima della pubblicazione del suo successore WWE 2K23, non è dato sapere il giorno esatto in cui gli altri giochi lasceranno il catalogo PS Plus Extra e Premium. Se ancora non vi siete abituati al tris di diversi abbonamenti, questo vecchio editoriale di Emanuele saprà illuminarvi. Forse.