Wo Long: Fallen Dynasty, pubblicati trailer di lancio e demo

Koei Tecmo ha confezionato il trailer di lancio di Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo action sviluppato da Team Ninja di cui è stata appena pubblicata una demo su tutte le piattaforme.









La versione dimostrativa è disponibile solo per pochi giorni, da oggi fino al 27 marzo, e presenta due stage iniziali che non erano stati inclusi nella demo precedente. In questa versione è disponibile anche il multiplayer online.

Ricordiamo che l’uscita di Wo Long: Fallen Dynasty è prevista per il 3 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.