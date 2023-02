Kerbal Space Program 2 è disponibile in Accesso Anticipato

Come era stato anticipato qualche mese fa, Kerbal Space Program 2 è ora disponibile in accesso anticipato per PC via Steam, Epic Games Store, Private Division Store e altri store digitali. Di seguito il trailer d’annuncio:









Kerbal Space Program 2, seguito del… particolare simulatore di razzi che ha venduto oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo, introduce una nuova generazione di avventure spaziali offrendoci la possibilità di allestire un programma spaziale con centinaia di parti nuove e migliorate, un’esperienza di apprendimento rivista, una grafica aggiornata, ambienti realistici e ricchi di dettagli, combinazioni di colori personalizzabili per i veicoli e tanto altro ancora.

Ricordiamo che ancora non si sa per quanto tempo Kerbal Space Program 2 resterà in Accesso Anticipato.