Hogwarts Legacy, sono numeri da capogiro

Hogwarts Legacy, l’open world action RPG pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, ha superato tutti i lanci precedenti dell’azienda diventando il titolo più venduto nella sua storia con oltre 12 milioni di unità per 850 milioni di dollari di vendite in tutto il mondo nelle prime due settimane di lancio per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, la versione che abbiamo recensito poco tempo fa.

Il gioco ha anche fissato nuovi record nello streaming, diventando il primo titolo single-player su Twitch con un picco di 1,28 milioni di spettatori simultanei.

Hogwarts Legacy sta battendo anche ogni record dell’azienda in quanto a coinvolgimento dei giocatori, totalizzando ad oggi oltre 280 milioni di ore di gioco e facendo registrare un maggiore engagement dei fan verso il franchise, con un aumento del 300% del traffico di Wizarding World Digital per i primi 10 giorni di febbraio.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di vedere la risposta a Hogwarts Legacy da parte dei videogiocatori, dei fan del franchise nuovi al mondo del gaming e di coloro che hanno avuto modo di provarlo per lavoro in tutto il mondo”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. “Il nostro team di sviluppo ad Avalanche ha creato un’esperienza incredibile, che rende davvero realtà il sogno dei fan di vivere a Hogwarts e nel Wizarding World, e i nostri team di publishing hanno realizzato una campagna lancio che ha avuto un impatto a livello mondiale”.