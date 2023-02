Ha fatto discutere non poco il recente State of Play. Il motivo? Baldur’s Gate 3 è previsto per PC, Mac, GeForce Now e, da quanto è emerso, anche per PlayStation 5, ma non per Xbox Series X|S.

Dopo aver visto il trailer che trovate qui sotto, in molti hanno subito pensato la stessa cosa: Baldur’s Gate 3 è un’esclusiva Sony.









Sulla questione è prontamente intervenuto Swen Vincke, il CEO di Larian Studios. Ecco il tweet con cui sgonfia prima che sia troppo tardi le polemiche nate attorno a una presunta esclusività console dell’atteso RPG:

Relax. We still aren't playing the exclusivity game. — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) February 24, 2023

“Relax. Non stiamo ancora giocando al gioco delle esclusive” ha dichiarato. Chiaramente non è un conferma ufficiale dell’arrivo – al day one o magari in un secondo momento? Chissà – anche su Xbox di Baldur’s Gate 3, tuttavia, tenendo conto della provenienza del cinguettio, la possiamo considerare qualcosa che gli si avvicina molto.

Aggiornamento 25/02:

Larian Studios ha voluto entrare nel dettaglio con un comunicato, precisando i motivi della mancata presenza di Xbox tra le piattaforme su cui uscirà Baldur’s Gate 3:

“Dopo l’annuncio dell’uscita di Baldur’s Gate 3 su PS5, abbiamo chiarito che in questo momento stiamo pianificando di rilasciare il gioco per PC, Mac, GeForce Now e PS5. Detto questo, non abbiamo esclusività sulle piattaforme su cui possiamo portare BG3 o quando farlo, e annunceremo il supporto per ulteriori piattaforme se e quando saremo pronti. Stiamo assistendo a molte interpretazioni diverse di ciò che questo significa, quindi vorremmo chiarire ulteriormente. C’è stata una versione Xbox di Baldur’s Gate 3 in sviluppo per qualche tempo. Durante lo sviluppo di siamo imbattuti in alcuni problemi tecnici, i quali ci hanno impedito di sentirci sicuri al 100% ad annunciare tale versione fino a quando non saremo certi di avere trovato le soluzioni giuste – nello specifico, non siamo stati in grado di far funzionare la co-op splitscreen allo stesso standard su Xbox Series X e Xbox Series S, un requisito per la consegna del gioco. Non esiste un’esclusività circa la piattaforma che ci impedisce di rilasciare Baldur’s Gate 3 su Xbox, se questa fosse una possibilità tecnica. Se e quando annunciamo altre piattaforme, vogliamo assicurarci che ogni versione del gioco sia all’altezza dei nostri standard e delle nostre aspettative.”