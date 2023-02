Outright Games, nota per la produzione di giochi dedicati ai giovani virgulti, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, ha pubblicato oggi un nuovo trailer per DC Justice League: Caos Cosmico, che svela maggiori dettagli sull’imminente gioco d’avventura e superpoteri. Ecco il nuovo gameplay trailer:









In uscita il 10 marzo 2023, questo gioco d’azione e avventura open world è stato creato per far divertire grandi e piccoli fan della Justice League. Sarà possibile librarsi in volo nella modalità giocatore singolo o fare squadra e combinare le proprie abilità con una modalità cooperativa in stile “couch” per 2 giocatori. Il nuovo trailer mostra in anteprima alcune nuove ambientazioni, oltre alla gamma di supercattivi, dando anche un primo sguardo agli Artefatti della Giustizia e ai costumi di gioco collezionabili.

Ricordiamo che DC Justice League: Cosmic Chaos sarà disponibile dal 10 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.