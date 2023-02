Obsidian Entertainment, Private Division e Virtuos hanno annunciato che The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition sarà disponibile in digitale la prossima settimana, dal 7 marzo 2023, per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Di seguito il trailer d’annuncio:









The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition è la versione definitiva dell’amato GdR. Grafica ad alta risoluzione, un sistema meteorologico dinamico, illuminazione e ambienti totalmente rivisti, prestazioni e tempi di caricamento migliorati, personaggi più dettagliati, un livello massimo più alto e molto altro attendono gli astronauti che vorranno farsi strada nella colonia di Halcyon.

Questa nuova edizione include il gioco base The Outer Worlds, da noi premiato in sede di recensione, ed entrambe le espansioni, Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone. Chi possiede già The Outer Worlds e i suoi DLC per Xbox One, PlayStation 4 o PC (su Steam, GOG, Epic Games Store o Windows Store) può eseguire l’aggiornamento per le console di ultima generazione o, nel caso, nello stesso negozio per PC a un prezzo ridotto.