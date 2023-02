Elden Ring: annunciata l'espansione Shadow of the Erdtree

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring in uscita prossimamente su PC e console. La notizia è stata diffusa tramite i canali social dedicati al gioco.

Per il momento non si conosce alcun dettaglio, sappiamo solo che il DLC è in lavorazione presso FromSoftware. Tuttavia è stata diffusa una prima immagine che mostra una persona dai capelli biondi a cavallo di quello che sembra essere Torrente, la cavalcatura del protagonista di Elden Ring, circondata da figure spettrali. Sullo sfondo si staglia un Erdtree morente.

L’annuncio di Shadow of the Erdtree arriva a un anno dalla pubblicazione di Elden Ring, l’ultima fatica di FromSoftware che in questi ultimi mesi si è aggiudicata numerosi premi, tra cui il nostro GOTY ai TGM Awards 2022 e il recentissimo riconoscimento di gioco dell’anno ai DICE Awards 2023.