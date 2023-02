Luminous Productions sta per fondersi con Square Enix

Square Enix ha diffuso un breve comunicato stampa con il quale annuncia l’imminente fusione con Luminous Productions. La sussidiaria del publisher nipponico verrà inglobata all’interno della compagnia principale il prossimo 1° maggio.

“Questa fusione fa parte della strategia della compagnia che punta ad aumentare la competitività degli studi di sviluppo del gruppo,” si legge nel comunicato. “Square Enix Co. LTD. ha sviluppato numerosi videogiochi tripla A e possiede molte proprietà intellettuali. Luminous Productions Co. LTD è inoltre dotata di capacità di sviluppo di titoli tripla A e esperienza tecnica in aree cruciali come lo sviluppo di engine. Combinare queste due entità migliorerà ulteriormente l’abilità del gruppo di sviluppare videogiochi in alta definizione.”

Luminous Productions, lo ricordiamo, ha realizzato il Luminous Engine e ha sviluppato il recente Forspoken, oltre ad aver contribuito ai lavori di Final Fantasy XV.