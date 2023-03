Dopo il doppio trailer di qualche giorno fa, il publisher 11 bit studios (Frostpunk e This War of Mine, giusto per intenderci) continua a stuzzicare gli appassionati di videogiochi. Stavolta l’occasione è l’annuncio di The Thaumaturge, un GDR isometrico story-driven dal taglio decisamente cupo realizzato da Fool’s Theory (il remake di The Witcher). Ecco il trailer d’annuncio:









La descrizione ufficiale sulla pagina Steam lo racconta così: The Thaumaturge è un GDR isometrico con una storia ricca, un approccio unico al combattimento a turni, delle peculiarità legate allo sviluppo del personaggio e delle meccaniche investigative che vi metterà di fronte a una serie di scelte moralmente ambigue, il tutto in un mondo brulicante di poteri misteriosi e strani esseri eterei chiamati Salutors

L’anno è il 1905. Varsavia vive sotto il giogo dello zarismo imperiale russo. I suoi abitanti costituiscono un gruppo eterogeneo di origini, opinioni e credenze diverse con interessi spesso contrastanti: soldati russi, mercanti ebrei, cittadini polacchi e altro ancora. Nonostante le circostanze, la città è una metropoli vivace, dove si può partecipare a una festa con l’alta società e poi essere derubati in uno dei vicoli bui del quartiere Praga. Una città di grandi sogni da un lato e desideri oscuri dall’altro, insomma.

In questo mondo, una forza che non può essere ignorata è rappresentata dai Taumaturghi, individui esperti nell’addomesticare esseri simili a spiriti chiamati appunto Salutors. Queste entità vengono usate per manipolare le altre persone e vengono persino sfruttate in combattimento. Il diavolo tuttavia è nei dettagli: solo i Taumaturghi sono pienamente consapevoli della natura dei Salutors e solo loro possono percepirli nella loro vera essenza. La loro capacità di influenzare gli altri in modo significativo e dimostrabile aumenta la loro capacità di cambiare il mondo circostante – tuttavia, la Taumaturgia è un potere che dovrebbe essere usato con cautela.

Caratteristiche chiave del gioco:

Dai forma alla tua storia: The Thaumaturge consente di alternare le proprie scelte, ma obbliga ad affrontarne le conseguenze.

The Thaumaturge consente di alternare le proprie scelte, ma obbliga ad affrontarne le conseguenze. Sviluppa il tuo personaggio: creare la proprio versione del Taumaturgo permetterà di approcciare le situazioni in modi diversi.

creare la proprio versione del Taumaturgo permetterà di approcciare le situazioni in modi diversi. Sperimentate i combattimenti a turni unici e sconfiggete i nemici usando attacchi e abilità umane, nonché colpi psichici forniti dai Salutors.

unici e sconfiggete i nemici usando attacchi e abilità umane, nonché colpi psichici forniti dai Salutors. Influenzare e manipolare le altre persone per piegare la loro volontà a proprio piacimento.

le altre persone per piegare la loro volontà a proprio piacimento. Dominare il potere dei Salutors: il set unico delle loro abilità può essere sfruttato per ottenere un vantaggio mentre si esplora il mondo di gioco ma anche contro gli avversari.

il set unico delle loro abilità può essere sfruttato per ottenere un vantaggio mentre si esplora il mondo di gioco ma anche contro gli avversari. Un mondo irrimediabilmente corrotto: esplora il periodo storico insolito e un mondo basato su studi della Varsavia dell’inizio del XX secolo, dove il crimine e il lusso sono spesso due facce della stessa medaglia. Incontrate personaggi storici e scoprite il loro coinvolgimento nella storia.

esplora il periodo storico insolito e un mondo basato su studi della Varsavia dell’inizio del XX secolo, dove il crimine e il lusso sono spesso due facce della stessa medaglia. Incontrate personaggi storici e scoprite il loro coinvolgimento nella storia. Creato in Unreal Engine 5 per offrire un mondo dettagliato e ben realizzato.

Non è ancora stato ufficializzata una data precisa, sappiamo solo che The Thaumaturge arriverà durante il 2023 su PC via Steam, Epic Games Store e GOG.