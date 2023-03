Dopo cinque anni di sviluppo, Plasma, un sandbox ingegneristico e fisico sviluppato da Dry Licorice, è ormai pronto a fare la sua comparsa in Accesso Anticipato su Steam. La data da segnarsi è il 30 Marzo mentre quello che segue è il trailer d’annuncio:









In Plasma potremo esplorare un mondo creativo e colorato, costruire macchinari e oggetti meccanici, e persino costruire le nostre strutture da zero. È facile iniziare con un tutorial user-friendly che introduce le basi dell’ingegneria sandbox del gioco, in un modo divertente e accattivante usando un sistema di fisica rivoluzionario e un linguaggio di programmazione visuale, il tutto compreso con l’aspetto comunitario usando Steam Workshop.

Gli sviluppatori fanno sapere che Plasma potrebbe rimanere in Accesso Anticipato per uno o due anni, a seconda di quali funzionalità avranno la priorità e quali feature si riveleranno necessarie per supportare la comunità.