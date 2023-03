Logitech G svela l'headset A30 Wireless The Mandalorian Edition

Logitech G ha presentato le nuove cuffie gaming A30 Wireless The Mandalorian Edition, un headset nato grazie alla collaborazione con Lucasfilm.

Le cuffie A30 Wireless The Mandalorian Edition offrono la massima flessibilità e mobilità, l’avanzata connettività pro-grade LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth e aux da 3,5 mm di Logitech. L’headset è compatibile con PC e console, tra cui PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma anche con i dispositivi mobili Android e iOS.

“Con le nuove A30 Mandalorian Edition, siamo orgogliosi di aver progettato delle cuffie che rendono omaggio all’eredità di The Mandalorian e alla galassia di Star Wars. Speriamo che i fan le amino quanto noi“, ha dichiarato Peter Kingsley, Chief Marketing Officer di Logitech G.

Le A30 Wireless The Mandalorian Edition presentano colorazioni ispirate all’acciaio Beskar, l’iconico acciaio della serie di Star Wars. Le cuffie sono inoltre dotate di una morbida imbottitura in memory foam nei padiglioni auricolari e nell’archetto, costruito in modo da risultare confortevole, sicuro e adatto alle lunghe sessioni di gaming. I cuscinetti magnetici rimovibili offrono la possibilità di personalizzare completamente le nuove A30. Queste cuffie sono dotate di speaker tag personalizzati con il profilo di Din Djarin sulla tag di sinistra, e un’insegna del Clan Mudhorn su quella di destra.

Le Logitech G A30 Wireless Gaming Headset The Mandalorian Edition sono disponibili da oggi al prezzo consigliato di € 279.