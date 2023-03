S.T.A.L.K.E.R. sta per diventare un board game

Awaken Realms ha annunciato di aver stretto una collaborazione con GSC Game World per trasporre il franchise di S.T.A.L.K.E.R. in un board game. I giocatori avranno così modo di addentrarsi nella Zona di Esclusione di Chornobyl in un modo completamente inedito.









Il gioco da tavolo viene descritto come un’esperienza cooperativa story driven con supporto fino a un massimo di quattro giocatori. Il tutto si baserà su missioni diverse che si divideranno in più scenari, ciascuno dei quali durerà approssimativamente un paio di ore. Gli scenari includeranno incarichi stealth durante i quali bisognerà esplorare deli luoghi senza allertare i nemici, combattimenti tattici, missioni di recupero di artefatti, analisi delle anomalie della Zona e molto altro. Ogni Stalker sarà un personaggio unico che potrà essere potenziato con equipaggiamenti e abilità tra uno scenario e l’altro.

Awaken Realms ha predisposto una campagna di crowdfunding su Gamefound per finanziare il completamento dello sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. La campagna partirà nel corso del secondo trimestre del 2023.