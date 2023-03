Destiny 2: L'Eclissi, nuovo record di giocatori attivi su PC

L’uscita de L’Eclissi ha reso ancora più popolare Destiny 2, perlomeno su PC dove il numero di giocatori attivi in contemporanea ha superato il record raggiunto con il lancio de La Regina dei Sussurri, la precedente espansione.

Stando a quanto riportato su SteamDB, che traccia i dati provenienti da Steam, nella serata di ieri i giocatori in contemporanea sui server di Destiny 2 sono stati oltre 316 mila, il numero più alto in assoluto raggiunto dallo sparatutto di Bungie su PC. Per dare un metro di paragone, il picco corrispondente all’uscita de La Regina dei Sussurri è stato di circa 290 mila utenti.

Chiaramente, riguardando solo l’utenza PC, questo dato non include anche i giocatori attivi sulle console PlayStation e Xbox, pertanto il numero di utenti attivi su tutte le piattaforme è per forza di cose più alto.