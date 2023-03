CRYMACHINA, NIS America annuncia l'action RPG

Qualche mese fa vi avevamo comunicato i programmi di NIS America fino a questa primavera, tuttavia c’è molto altro ad aspettarsi oltre questo periodo. NIS America infatti ha appena annunciato che CRYMACHINA, un action RPG in cui delle ragazze meccaniche/sintetiche combattono in un mondo post-apocalittico per riportare in vita l’umanità, arriverà su Switch, PS4, PS5 e PC via Steam nell’autunno 2023. Di seguito il trailer d’annuncio:









Stando al comunicato ufficiale “in un mondo in cui gli esseri umani si sono estinti migliaia di anni fa, gli esseri sintetici conosciuti come Shinki hanno ricevuto l’incarico di riportare in vita l’umanità. I giocatori potranno unirsi a tre E.V.E, le psiche ricreate di esseri umani deceduti inserite in corpi sintetici, nella ricerca della loro piena umanità e nell’esplorazione dell’Eden per scoprire i segreti nascosti al suo interno.”

A quanto pare, CRYMACHINA vanterà dei combattimenti intensi e intrisi d’azione, abbinati a un’approfondita personalizzazione delle armi al fine di dare vita a un’esperienza RPG visivamente poderosa. Scenari cupi e immagini fantascientifiche di grande impatto ci aspettano in questo action RPG, ma chi volesse saperne di più senza attendare l’autunno può consultare il sito ufficiale.