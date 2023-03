Gripper: l'action game su due ruote arriverà a marzo

Con un trailer, il publisher/sviluppatore Heart Core ha fatto sapere che il suo Gripper arriverà su PC via Steam, GOG, Epic Games Store, Humble Store e Switch il 29 marzo. Le versione per le altre console dovrebbero arrivare in un secondo momento. Ecco il trailer con la data di uscita del gioco:









Per chi non lo conoscesse, Gripper è un action game tutto stile – avete visto che tratti del disegno? – e velocità su due ruote, le stesse su cui None si sposta a folle velocità. Chi è None? È un cyber motociclista rimasto bloccato all’interno di un mondo al collasso. Tutto quel che gli resta da fare è correre attraverso paesaggi post-apocalittici collegati da tunnel insidiosi, esplorare terre desolate con l’aiuto del suo amico gatto meccanizzato e sconfiggere dei boss implacabili afferrando e strappando i loro cuori. Ah, quasi mi dimenticavo di avvisare: c’è anche un sistema di progressione e una demo su Steam.