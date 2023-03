Mario + Rabbids Sparks of Hope: pubblicata una demo sull'eShop

Ubisoft ha appena pubblicato una demo gratuita di Mario + Rabbids Sparks of Hope sull’eShop di Nintendo Switch. Il dimostrativo comprende l’intero prologo del gioco e una porzione del primo pianeta, per un totale di circa due ore di gameplay.

Non è tutto, però, giacché gli sviluppatori hanno confezionato e diffuso The Tower of Doooom, il primo contenuto aggiuntivo disponibile esclusivamente per i possessori del Season Pass. Nel DLC il gruppo guidato da Mario dovrà addentrarsi in una misteriosa torre e così da incontrare la padrona di casa, Madame Bwahstrella, che ha bisogno che il gruppo combatta i servi di Cursa, salga sulla torre e liberi il loro vecchio amico Spawny.

Si tratta di una modalità di gioco procedurale che mette il giocatore al comando di quattro Eroi e Scintille scelti a caso tra l’intero roster del gioco principale. Sarà necessario costruire e potenziare la squadra nel corso della spedizione e pianificare strategicamente ogni mossa per trionfare.