Star Wars Jedi: Survivor, c'è voglia di tre

Come ha dichiarato a IGN Stig Asmussen, il director di Star Wars Jedi: Survivor, la seconda avventura di Cal Kestis potrebbe non essere l’ultima. Se il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order dovesse andare bene – parola di Jeff Grubb – potrebbe essere realizzato un terzo capitolo.









In uscita il 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dopo essere stato rimandato, Star Wars Jedi: Survivor riparte cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, il primo episodio.

Survivor continuerà la storia di Cal Kestis, uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, e il director Stig Asmussen ha detto che gli piacerebbe vedere il viaggio del protagonista comprendere un terzo gioco: “l’ho sempre visto come una trilogia.”

Il director ha anche aggiunto che “avevamo un’idea abbastanza decente del periodo temporale in cui volevamo che Survivor avesse luogo, di quale sarebbe stata la posta in gioco, di quale sarebbe stato il tono del gioco, di cosa avrebbe dovuto affrontare Cal e di come si sarebbe comportato l’equipaggio. Inoltre abbiamo anche idee su cosa potremmo fare oltre a questo“. Asmussen ha anche detto “penso sia un presupposto abbastanza sicuro” riferendosi al probabile passaggio da Unreal Engine 4 a Unreal 5 per lo sviluppo di un eventuale terzo capitolo.