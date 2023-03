Square Enix: il presidente Yosuke Matsuda si ritirerà a giugno

Square Enix ha fatto sapere che l’attuale presidente Yosuke Matsuda si ritirerà il prossimo mese di giugno, pertanto il suo ruolo verrà occupato da Takashi Kiryu, a oggi direttore della compagnia giapponese.

Presidente di Square Enix per ben dieci anni, dal giugno del 2013, Yosuke Matsuda si defilerà per permettere che il management venga riplasmato per far fronte alle mutate condizioni del mercato, con l’obiettivo di “adottare innovazioni tecnologiche in continua evoluzione e massimizzare la creatività della compagnia“. Takashi Kiryu, classe 1975, è in Square Enix dal 2020 da quando è stato incaricato di rivestire il ruolo di General Manager Corporate Planning Division. Negli anni è diventato dapprima presidente del consiglio di amministrazione della divisione cinese della compagnia, e successivamente direttore di Square Enix Holdings.

Per diventare effettivo, il cambio al vertice dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci e successivamente del consiglio di amministrazione del publisher nipponico.