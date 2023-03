Annunciato Pax Dei, ambizioso MMO sandbox per PC

Mainframe Industries ha svelato ufficialmente Pax Dei, un ambizioso MMO con struttura sandbox in arrivo prossimamente su PC tramite Steam.









Se il nome vi suona familiare è perché qualche anno fa il progetto in sviluppo presso Mainframe era stato associato alla divisione Xbox, tuttavia ora che è stato presentato in via ufficiale non è stato fatto alcun riferimento a partnership con Microsoft.

Per quanto riguarda il videogioco vero e proprio, Pax Dei promette di trasportare i giocatori in un open world persistente ispirato alle leggende dell’età medievale. Qui gli sviluppatori ci permetteranno di essere chiunque e fare qualsiasi cosa: potremo costruire la nostra casa, unire le forze con altri giocatori per dar vita a una comunità virtuale autosufficiente, oppure andare all’avventura ed esplorare, combattendo le forze del male che si annidano negli anfratti oscuri del mondo.

Per il momento Pax Dei è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia Mainframe Industries ha aperto le iscrizioni per partecipare alla varie fasi di testing che si avvicenderanno nei prossimi mesi.