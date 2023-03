A poche settimane dal suo arrivo su Steam grazie al publisher Leonardo Interactive, di cui proprio recentemente abbiamo parlato a proposito di Daymare: 1994 Sandcastle, Shattered Heaven, un roguelike strategico con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo, torna a mostrarsi attraverso un trailer che svela nuove informazioni sull’impalcatura narrativa. Ecco il trailer:









Il nuovo trailer di Shattered Heaven mostra un mondo abbandonato, sospeso nel tempo e sepolto nella cenere dove l’umanità, colpevole di aver tradito Dio e aver causato la sua caduta, si ritrova maledetta e costretta a nutrirsi con quel poco che la terra diventata ostile e arida abbia ancora da offrire.

In questo mondo senza nome, quattro fazioni sono destinate a combattere per la sopravvivenza offrendo una vestale in sacrificio per compiere un rituale sanguinoso e crudele noto come la Guerra dell’Ascensione. Un viaggio ricco di personaggi dalle mille sfaccettature che si fanno portavoce di tematiche profonde e inclusive e che faranno sicuramente breccia nel cuore di chi li accompagnerà in questa missione divina.

Attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam e testabile grazie a una demo, Shattered Heaven debutterà su PC il 19 aprile 2023.