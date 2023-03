Master of Magic, il remake del classico degli anni ’90 di cui trovate qui la nostra recensione, il 9 marzo si aggiornerà gratuitamente con Through the Myrror. Scopriamo insieme cosa cambierà con l’aggiornamento.

L’aggiornamento Through the Myrror porterà con sé una serie di altri aggiornamenti di cui tutti potranno godere in Master of Magic, dai nuovi mostri (Cinghiale e Fat Rats) alla costruzione di strade multi-esagono e ai tasti di scelta rapida rimappabili. Insieme a questi cambiamenti, ecco cosa devono aspettarsi i giocatori:

L’update aggiunge quattro nuovi maghi, disponibili gratuitamente per tutti i giocatori di Master of Magic: dal potente Draconiano Raa’ss, maestro del Caos e della Morte, a Bianka, la Nanica Custode delle Rune.

Sarà possibile controllare una nuova fazione, i Goblin tribali: le loro dimensioni potrebbero non impressionare, ma questi umanoidi druidici dalla pelle verde sono estremamente in contatto con la natura, schierando Boar Riders e Beastmasters in battaglia.

I giocatori potranno usare nuove abilità da eroe, dall’Evocare Fat Rats al diventare un Foodie.

I nuovi tratti come Fantastic Warlord, Lifebringer o Nature Summoner forniscono ancora più potere ai maghi.

Tre nuovi eroi si uniscono alla mischia: il Goblin Toadsworth the Boartamer, Bjorn the Fireborn e Jotun the Icetroll.

Ricordiamo che Master of Magic è disponibile su Steam.