Dopo il rinvio di un anno, la data di uscita di EA Sports PGA Tour cambia ancora. EA si prende altre due settimane di tempo per ultimare i preparativi e farci trovare pronto il suo simulatore di golf per il 7 aprile (con accesso anticipato il 4 aprile in caso di pre-ordine). Ecco il tweet che annuncia il cambio di data:

Come si può leggere nel cinguettio, la data di uscita di EA Sports PGA Tour slitta di poco, con la pubblicazione adesso prevista nella stessa settimana in cui si terrà il Masters Tournament. In attesa di calcare i campi di golf e scoprire se siamo ancora bravi come quando smanettavamo con il coin-op del leggendario Neo Turf Masters, ecco i requisiti PC ufficiali e le FAQ aggiornate.