Primo gioco sviluppato da Canari Games, LUNARK è un platform 2D vecchia scuola nato grazie a una campagna su Kickstarter. Il gioco rende omaggio ai miti degli anni ’80/’90, infatti le sue fonti d’ispirazione sono gli immortali classici del passato come Prince of Persia, Flashback (l’originale, non il sequel) e Another World. Ecco il trailer:









In LUNARK dovremo correre, saltare, aggrapparci, arrampicarci, rotolare e sparare attraverso misteriose rovine aliene, un penitenziario volante, una megalopoli high-tech e una maestosa foresta. Interpreteremo Leo, un giovane solitario rifiutato perché diverso. Sveleremo le sue origini e il ruolo che giocherà nella ribellione contro il regime totalitario di LUNARK.

Il promettente platform arriverà il 30 marzo su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.