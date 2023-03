Rispondendo a un utente su Twitter (ma era riportato anche qui, a dire il vero), qualche giorno fa Larian Studios ha confermato che chi possiede Baldur’s Gate 3 in versione Accesso Anticipato o lo acquisterà prima della pubblicazione, al lancio riceverà un aggiornamento gratuito alla Deluxe Edition.

Ecco cosa comprende la Deluxe Edition:

Pack Canzoni Bardiche: Stupisci il pubblico con una serie esclusiva di nuove canzoni

Tema Esclusivo per Dadi: Effettua le prove con stile

Dipinti da Rivellon: Scopri una nuova collezione di dipinti sparpagliata per i Reami

Borsa dell’Avventuriero: Ricevi una collezione di scorte da campo e pozioni che ti sarà utile nella tua avventura

OST Digitale: Goditi le musiche di Baldur’s Gate 3 a opera del compositore Borislav Slavov

Artbook Digitale: Esplora l’arte e il design di Baldur’s Gate 3 in questo artbook digitale di Larian

Schede del Personaggio Digitali: Una serie di schede del personaggio di D&D da quattro pagine ciascuna per ogni personaggio origine di Baldur’s Gate 3

Oltre a questi contenuti extra, ci sarà spazio per un po’ di Divinity: Original Sin:

Maschera Mutaforma:Copricapo che permette di cambiare razza e aspetto in qualsiasi momento, ispirato a Fane di Divinity: Original Sin II

Cappa del Principe Rosso: Mantello ispirato al Principe Rosso di Divinity: Original Sin II

Liuto della Merryweather: Strumento musicale ispirato a Lohse di Divinity: Original Sin II

Ago della Principessa Fuorilegge: Pugnale ispirato a Sebille di Divinity: Original Sin II

Bicorno della Bestia Marina: Copricapo ispirato a Bestia di Divinity: Original Sin II

Baldur’s Gate 3 sarà disponibile su PC e PS5 il 31 agosto, mentre sulla versione Xbox ancora non ci sono grandi notizie a parte il fatto che non ci sono accordi per l’esclusiva console, come sospettato da alcuni.