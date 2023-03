Paradox Interactive ha annunciato che nel corso del 2023 verrà pubblicato su PC via Steam/Epic Games Store e su console Xbox (anche sul Game Pass) The Lamplighters League, uno strategico a turni realizzato da Harebrained Schemes. Ecco il trailer d’annuncio:









Harebrained Schemes, i creatori di BATTLETECH (qui la nostra recensione) e Shadowrun Trilogy, ci propongono un mondo alternativo ambientato negli anni ’30, dove un culto tirannico chiamato The Banished Court è a un soffio dal dominare il mondo. Per millenni tutto ciò che si è frapposto tra questa sinistra setta e i suoi piani è stato un gruppo di eroici eruditi noti come The Lamplighters League. Purtroppo i più grandi sono scomparsi, dunque tocca a noi.

Ecco un trailer di gameplay first-look:









Di seguito invece ecco riassunte le caratteristiche principali del gioco tratte dalla pagina ufficiale di Steam:

Controlla una squadra di personaggi unici e dinamici, e impara a conoscerne abilità tattiche e ruoli . Scopri le loro storie e il loro mondo portandoli in missione: ogni furfante ha il proprio stile in battaglia e mosse uniche che possono ribaltare le sorti del combattimento.

. Scopri le loro storie e il loro mondo portandoli in missione: ogni furfante ha il proprio stile in battaglia e mosse uniche che possono ribaltare le sorti del combattimento. Esplora luoghi emozionanti e ispeziona il campo di battaglia prima che si infuochi : aggira i nemici in infiltrazioni in tempo reale, elimina in modo rapido e silenzioso chi tra loro resta indietro e conquista una posizione di vantaggio nello sconto per la squadra.

: aggira i nemici in infiltrazioni in tempo reale, elimina in modo rapido e silenzioso chi tra loro resta indietro e conquista una posizione di vantaggio nello sconto per la squadra. Sfrutta ogni vantaggio e ogni sporco asso che i tuoi agenti hanno nella manica in avvincenti combattimenti a turni . Aggiungi abilità, equipaggiamenti e potenziamenti avanzati ai tuoi agenti per tenere testa alla crescente minaccia di The Banished Court.

. Aggiungi abilità, equipaggiamenti e potenziamenti avanzati ai tuoi agenti per tenere testa alla crescente minaccia di The Banished Court. Dai la caccia a The Banished Court in un mondo storico alternativo negli anni ’30 , tra cantieri navali e deserti, fino a giungle urbane e selvagge. Gestisci le tue scelte a livello globale e cerca di impedire ai tuoi nemici di portare avanti i loro piani malvagi.

, tra cantieri navali e deserti, fino a giungle urbane e selvagge. Gestisci le tue scelte a livello globale e cerca di impedire ai tuoi nemici di portare avanti i loro piani malvagi. Recluta nuovi alleati scegliendoli dai migliori tra i peggiori : setaccia il mondo alla ricerca di fuorilegge e reietti, e portali dalla tua parte prima che li catturi The Banished Court.

: setaccia il mondo alla ricerca di fuorilegge e reietti, e portali dalla tua parte prima che li catturi The Banished Court. Ogni missione fa guadagnare alla tua squadra nuove risorse e ne fa crescere le abilità, ma fai attenzione, perché stress e ferite possono costarti cari.