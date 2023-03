Paradox annuncia il simulatore di vita Life by You

Paradox Interactive ha presentato Life by You, un ambizioso simulatore di vita quotidiana in lavorazione presso Paradox Tectonic.









Il progetto è guidato da Rod Humble, un veterano dell’industria dei videogiochi che in passato ha lavorato sia alla serie The Sims che a Second Life. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli, dunque non sappiamo su quali piattaforme vedrà la luce e quando uscirà, ma Paradox ha fatto sapere che terrà un evento dedicato esclusivamente a Life by You il prossimo 20 marzo alle 17:00 (ora italiana).

Nel frattempo vi ricordiamo che nelle scorse ore Paradox ha annunciato anche altri due videogiochi: stiamo parlando del gestionale Cities Skylines II e del tattico a turni The Lamplighters League.