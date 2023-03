Lo studio di sviluppo Glyee Games con sede a Cincinnati ha annunciato Ra Ra Boom, un nuovo picchiaduro a scorrimento laterale. Il gioco, appartenente a un genere che molti associano istintivamente a un mito come Final Fight, arriverà su PC via Steam questo autunno. Ecco il trailer d’annuncio:









Di seguito invece la descrizione disponibile sulla pagina Steam del gioco:

“Ra Ra Boom è un picchiaduro co-op per quattro giocatori dal ritmo incalzante, guidato da una narrativa basata sulle vicende – anche personali – di un gruppo di cheerleader-ninja provenienti dallo spazio e sulla loro lotta per salvare il resto dell’umanità sulla Terra. Costruito attorno al frenetico gameplay cooperativo, il cuore di ogni beat ‘em up 2D, il gioco punterà su battaglie con enormi boss e attacchi dalla distanza per dare vita a un gameplay diversificato rispettando la tradizione dei picchiaduro a scorrimento laterale.”

“Ra Ra Boom perfeziona anche il gameplay dei picchiaduro classici con il suo esclusivo sistema di corsie integrato. Integrando le corsie orizzontali in modo naturale negli ambienti disegnati a mano, sarai in grado di dire quale nemico stai prendendo di mira con una raffica di colpi furiosi, sia in mischia che attaccando a distanza. Con la possibilità di passare rapidamente da una corsia all’altra, si potrà mirare strategicamente a più avversari mettendo a segno combo memorabili.”