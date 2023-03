Destiny 2: L'Eclissi, arriva l'incursione La Radice degli Incubi

Bungie si sta preparando al lancio de La Radice degli Incubi, la nuova incursione di Destiny 2: L’Eclissi che debutterà tra pochissimi giorni e darà il via alla consueta corsa per il primato mondiale.









La prima squadra di guardiani che riuscirà a superare tutti gli scontri, ad aprire il forziere finale e a tornare in orbita otterrà il titolo del primato mondiale ricevendo una speciale cintura che dimostrerà la vittoria.

Durante l’incursione, il potere dei guardiani sarà sempre di 20 punti inferiore a quello degli scontri, con 1780 come tetto massimo. Tutti i giocatori che completeranno l’incursione in modalità Contesa e riscatteranno il relativo trionfo entro 48 ore otterranno un emblema esclusivo. La modalità Contesa sarà attiva per due giorni interi a partire dalle 18:00 (ora italiana) del 10 marzo, data in cui verrà pubblicato l’aggiornamento che renderà disponibile La Radice degli Incubi.

L’incursione sarà accessibile a tutti i possessori di Destiny 2: L’Eclissi. I giocatori che completeranno l’incursione entro il 21 marzo riceveranno la possibilità di acquistare la giacca esclusiva de “La radice degli incubi” e la corrispondente spilla sarà disponibile nella Stagione della Resistenza.