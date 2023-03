Sword Art Online Last Recollection uscirà in autunno

Dopo averlo annunciato tempo fa, Bandai Namco ha finalmente rivelato la data di uscita di Sword Art Online Last Recollection. Proprio nell’anno del decimo anniversario di Sword Art Online, il nuovo capitolo vedrà la luce: la nuova avventura di Kirito e i suoi amici avrà inizio il 6 ottobre 2023. Di seguito il video con la data di uscita:









Sword Art Online Last Recollection offrirà una storia alternativa a quella originale dell’anime di Sword Art Online, mantenendo l’ambientazione dark dell’arco di Underworld War e i suoi momenti di intensa azione e introducendo nuovi personaggi. Dopo aver smascherato il Cavaliere Oscuro, i giocatori dovranno sopravvivere alla spietata battaglia contro le forze del Territorio Oscuro.

Questa la descrizione sulla pagina di Steam del gioco:

“Anima, cuore, un racconto di vita.

È giunta l’ora della fine per Underworld, un mondo virtuale creato per sviluppare un’IA superiore nota come A.L.I.C.E.

La guerra di Underworld vede contrapposti il regno degli umani e il Territorio Oscuro in una lotta all’ultimo sangue.

Nel mezzo del caos imperante, una misteriosa figura in abiti scuri fugge dal Territorio Oscuro con una giovane ragazza.

Sarà la chiave per un futuro migliore, oppure il suggello di un tragico destino?

In questo GDR d’azione i giocatori vestiranno i panni di Kirito, il protagonista dell’anime SWORD ART ONLINE, e partiranno all’avventura con i suoi amici per salvare il mondo virtuale di Underworld dalla fine imminente.

Si tratta del punto più alto mai raggiunto dalla serie di videogiochi di SAO, con combattimenti velocissimi, una modalità multigiocatore in stile MMO, più di 40 personaggi giocabili e il maggior numero di finali di sempre.

Se ci fosse stato Kirito…

Se Eugeo fosse vivo…

In un mondo virtuale che va incontro alla sua fine, renditi protagonista di un nuovo racconto di vita mai narrato prima.”

SWORD ART ONLINE Last Recollection sarà disponibile dal 6 ottobre 2023 per Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.