Se la nostra anteprima di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ha stuzzicato il vostro interesse, allora sarete lieti di sapere che da oggi è possibile provare i primi due capitoli del gioco grazie una demo gratuita disponibile sul Nintendo eShop per Nintendo Switch.

Ecco un trailer per farsi un’idea di cosa aspettarsi da Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon:









I giocatori che dal 17 marzo 2023, il giorno della pubblicazione, acquisteranno il gioco potranno trasferire i dati di salvataggio della demo alla versione completa del titolo. Ricordiamo che Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon uscirà soltanto su Nintendo Switch.