The Great War: Western Front ci presenta la colonna sonora

Petroglyph Games e il publisher Frontier Foundry hanno pubblicato un nuovo video dietro le quinte per presentare la colonna sonora di The Great War: Western Front, un nuovo strategico in tempo reale ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.









Nel video veniamo accompagnati dal compositore e audio director Frank Klepacki, nonché dal direttore d’orchestra Sasho Tatarchevski, in un breve viaggio alla scoperta del processo artistico che ha portato alla composizione e alla registrazione delle tracce che faranno da sottofondo al videogioco. La colonna sonora è stata poi registrata nei celebri Abbey Road Studio di Londra con la supervisione di Simon Gibson.

Ricordiamo che The Great War: Western Front sarà disponibile su PC dal 30 marzo.