The Last of Us: Parte I, rivelati requisiti e feature della versione PC

Sony e Naughty Dog hanno diffuso i requisiti ufficiali della versione PC di The Last of Us: Parte I, oltre a presentare alcune delle feature specifiche per questa piattaforma.









Stando a quanto segnalato sul PlayStation Blog, la versione PC di The Last of Us: Parte I offrirà il supporto alle funzioni AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, nonché il supporto alle risoluzioni UltraWide con rapporto 21:9 e Super UltraWide a 32:9. Naturalmente non mancheranno le opzioni per modificare le varie impostazioni grafiche, tra cui la qualità delle texture e delle ombre, la risoluzione, e molto altro. Su PC sarà inoltre supportato il controller DualSense, ma il gioco potrà essere goduto anche con mouse e tastiera.

Per finire, Sony ha diffuso una comoda infografica che illustra i requisiti hardware per giocare al minimo e al meglio a The Last of Us: Parte I su PC. Trovate l’immagine in calce, mentre vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 28 marzo sia su Steam che su Epic Games Store.