Suicide Squad: Kill the Justice League sarebbe stato rinviato

Pare che Suicide Squad: Kill the Justice League stia per essere rinviato, perlomeno stando alle indiscrezioni di stampa riportate dal giornalista Jason Schrier sulle colonne di Bloomberg.

Secondo quanto segnalato da Schreier, WB Games e Rocksteady starebbero valutando uno slittamento di qualche mese della data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League. Il gioco non dovrebbe quindi vedere la luce a maggio, come inizialmente previsto, ma pare che la sua pubblicazione sia comunque prevista entro il 2023.

Il giornalista precisa che le motivazioni del rinvio sarebbero prettamente tecniche: gli sviluppatori utilizzerebbero il tempo aggiuntivo per risolvere bug e migliorare alcuni aspetti del gioco, mentre il core gameplay dovrebbe rimanere sostanzialmente immutato. Improbabile, dunque, un cambio radicale di direzione dopo l’accoglienza piuttosto fredda riservata al gioco in seguito alla diffusione di un video di gameplay avvenuta poche settimane fa.

Come sempre precisiamo che quanto appena riportato è frutto di indiscrezioni di stampa non confermate. Per quanto la fonte sia affidabile, rimaniamo comunque in attesa di eventuale conferma o smentita ufficiale da parte di Rocksteady e WB Games.