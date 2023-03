Red Barrels ha annunciato che The Outlast Trials verrà pubblicato il 18 maggio in versione Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store. Ecco il trailer dell’Accesso Anticipato:









The Outlast Trials è il terzo capitolo della serie Outlast, ma non è un seguito diretto del secondo episodio che vi abbiamo raccontato nel 2017, bensì un prequel dei predecessori ambientato durante la Guerra Fredda.

Per quanto riguarda il gioco in sé, si tratta di un survival horror giocabile in single player o in co-op fino a quattro giocatori in cui dovremo darci da fare in un mondo permeato di sfiducia, paura e violenza nel tentativo di sopravvivere agli esperimenti della Murkoff Corporation per testare nuovi metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo della mente. Non sappiamo ancora per quanto The Outlast Trials resterà in Accesso Anticipato.