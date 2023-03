Vampire Survivors: Filippo Vicarelli premiato ai Game Audio Awards

Lo scorso fine settimana in quel di Oulu, in Finlandia, si è tenuta l’edizione 2023 dei Game Audio Awards, una kermesse dedicata esclusivamente al sonoro dei videogiochi. Tra i videogiochi premiati troviamo anche Vampire Survivors, che grazie al lavoro del compositore Filippo Vicarelli ha ricevuto il premio Firestarter Award / Audience Favourite per la migliore colonna sonora.

Per completezza segnaliamo tutti i vincitori della manifestazione.

Best Game Sound Design : Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward Audio Team) Best Game Music : Metal: Hellsinger – Elvira Björkman e Nicklas Hjertberg (Two Feathers) Firestarter Award / Audience Favourite – Best Sound Design : The Forest Quartet – Mads Vadsholt Firestarter Award / Audience Favourite – Best Game Music : Vampire Survivors (Side B) – Filippo Vicarelli



Si ringrazia il collega Pietro Iacullo per la segnalazione.