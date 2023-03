Come avevamo anticipato qualche settimana fa, dopo quasi quattro anni in Accesso Anticipato Barotrauma è pronto a compiere il grande salto. Il publisher Daedalic Entertainment e gli studi di sviluppo FakeFish e Undertow Games infatti sono felici di comunicare l’uscita ufficiale di Barotrauma in versione 1.0 su Steam. Ecco il trailer che celebra l’evento:









Per chi non lo conoscesse, Barotrauma è un simulatore di sottomarino co-op 2D, ambientato nello spazio e con elementi survival horror e GDR. Il compito del giocatore è guidare il sottomarino, completare le missioni, combattere i mostri, riparare le perdite, azionare i macchinari, posizionare le armi, fabbricare oggetti e… stare costantemente all’erta.

Di seguito alcune caratteristiche del gioco:

L’esperienza migliore è offerta dal multiplayer, con 2-16 giocatori sullo stesso sottomarino . Potrai occupare gli slot dei giocatori con i bot. È disponibile anche la modalità giocatore singolo, che al momento stiamo sviluppando ulteriormente.

. Potrai occupare gli slot dei giocatori con i bot. È disponibile anche la modalità giocatore singolo, che al momento stiamo sviluppando ulteriormente. 6 classi con abilità e mansioni diverse: capitano, ingegnere, meccanico, medico, guardia di sicurezza e assistente.

con abilità e mansioni diverse: capitano, ingegnere, meccanico, medico, guardia di sicurezza e assistente. Mappa e missioni generate proceduralmente con varie modalità che rendono il gioco praticamente rigiocabile all’infinito.

con varie modalità che rendono il gioco praticamente rigiocabile all’infinito. Editor integrati per sottomarini, personaggi e animazione procedurale. Condividi e scopri i mod direttamente sul Workshop di Steam.

per sottomarini, personaggi e animazione procedurale. Condividi e scopri i mod direttamente sul Workshop di Steam. Tutti i dati sono disponibili in xml e il codice sorgente del gioco è pubblico su GitHub.

La versione 1.0 di Barotrauma sarà disponibile su Steam a partire dalle 18 di oggi. Le recensioni degli utenti dell’Accesso Anticipato sono molto positive, ergo c’è da essere ottimisti circa la pubblicazione ufficiale.