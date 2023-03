Ratchet & Clank: Rift Apart potrebbe approdare su PC

Nell’ultimo periodo sono diversi i videogiochi PlayStation che stanno facendo il grande salto verso il PC, l’ultimo dei quali è stato Returnal poche settimane fa. Ora vien fuori che uno dei prossimi titoli ad approdare su PC potrebbe essere Ratchet & Clank: Rift Apart, action adventure di Insomniac Games utilizzato da Sony per mettere in mostra le prodezze tecniche di PS5 e del suo SSD.

Lo intuiamo grazie a un annuncio lavorativo pubblicato sul sito di Nixxes, studio di sviluppo di proprietà di Sony specializzato in conversioni di giochi per PC. La realtà olandese sta infatti cercato un UX/UI Engineer con esperienza nell’uso di Coherent, un middleware che, tra tutti i titoli dei PlayStation Studios, è utilizzato solamente in Ratchet & Clank: Rift Apart (come peraltro specificato sul sito di Coherent Labs).

Si tratta solamente di un indizio, per quanto importante, ma considerata la politica di Sony circa le conversioni per PC, non possiamo escludere che in un futuro nemmeno tanto remoto Ratchet & Clank: Rift Apart possa fare capolino su questa piattaforma.