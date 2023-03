Games Made in Europe: un evento digitale sui videogiochi europei

L’associazione francese Capital Games ha presentato Games Made in Europe, un evento digitale dedicato ai videogiochi e agli sviluppatori europei creato con il sostegno del programma MEDIA Europa Creativa dell’Unione Europea. Alla kermesse virtuale partecipano anche le principali organizzazioni di categoria dei vari paesi del continente, tra cui l’italiana IIDEA.

Il programma della manifestazione prevede la presentazione dei migliori giochi di produzione europea nel corso di quattro giorni di dirette in streaming su Twitch condotte da streamer e content creator. I giochi in evidenza beneficeranno di promozioni su Steam, ma l’evento includerà anche un programma di conferenze, formazione e networking professionale. Questi videogiochi saranno selezionati da una giuria di esperti prima di essere trasmessi in diretta streaming su Twitch per tutta la durata dell’evento.

“L’obiettivo principale di Games Made in Europe è quello di promuovere il talento europeo, mostrando la creatività unica dei migliori studi di tutta Europa, grandi o piccoli, più famosi o meno conosciuti,” ha spiegato Cyrille Imbert, presidente di Capital Games. “In quanto organizzazione senza scopo di lucro, il nostro obiettivo è quello di rendere l’evento accessibile al maggior numero possibile di talenti, per cui le quote di iscrizione sono state ridotte al minimo rispetto agli standard di mercato, consentendoci comunque di coprire i costi dell’evento. Le associazioni di categoria possono anche presentare progetti di gruppo per garantire una maggiore varietà di giochi.”

Per candidare il proprio progetto a Games Made in Europe basta compilare il modulo ufficiale disponibile seguendo questo link. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 28 marzo a mezzanotte (CEST). Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale.

Segnaliamo, infine, che Games Made in Europe si terrà dal 24 al 28 maggio prossimi.