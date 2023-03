PS Plus Extra e Premium: svelati i giochi di marzo

Sony ha svelato il catalogo completo dei giochi che saranno disponibili per gli abbonati ai servizi PS Plus Extra e Premium dal 21 marzo.

Tra le varie proposte spiccano il curioso tropical game Tchia, Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri, Ghostwire Tokyo che il 12 aprile riceverà un succoso update e, se avete un debole per il pantheon greco, Immortals Fenyx Rising. Ecco l’elenco dei giochi di marzo:

Catalogo giochi | PS Plus Extra e Premium

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V: Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

NEO: The World Ends with You

Haven

Classici PlayStation | PlayStation Premium

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Academy 2 | PS1

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Di seguito invece vi ricordiamo i giochi gratuiti disponibili per gli abbonati al servizio PS Plus Essential a marzo:

Battlefield 2042 | PS5/PS4

Minecraft Dungeons | PS4

Code Vein | PS4

Come si evince dall’elenco, marzo si preannuncia un mese colmo di titoli interessanti da provare per la prima o per l’ennesima volta; fra tutti forse è Tchia a incuriosire maggiormente, non fosse altro per il fatto che parliamo di un gioco che uscirà proprio il 21 marzo.